Schaumparty war Highlight für Neulengbacher Schüler

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge fieberten die Jugendlichen der Mittelschule Neulengbach ihrer Abschlusswoche in Zell am See entgegen. Voll Vorfreude aber doch im Bewusstsein, dass es ihre letzte gemeinsame Woche sein würde. Untergebracht waren die Schülerinnen und Schüler im Club Kitzsteinhorn. Unter der sportlichen Leitung von Kurt Teigl konnten sie sich jeden Tag aufs Neue beim Beachvolleyball, Fußball, Basketball, beim Bouldern, in den Motorikparks, beim Tischtennis oder auf den zahlreichen Trampolinen auspowern. Besonders Wagemutige absolvierten auch den Hochseilgarten. Erhitzte Gemüter suchten Abkühlung im hauseigenen Pool mit Wasserrutsche.

Die Ausflüge, koordiniert und organisiert von Andrea Gahleitner, führten zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Mit Begeisterung wurde der Hangar 7 besichtigt. Bei einer geführten Rangertour auf dem Großglockner konnten sogar Murmeltiere gefüttert werden und für die 1.500 Stufen in der größten Eishöhle der Welt in Werfen war einiges an Kondition erforderlich. Nach der Rätselrallye durch die Altstadt von Salzburg gab es eine willkommene Abkühlung bei den Wasserspielen im Schloss Hellbrunn. Die von Silvia Welke bewertete Rätselrallye ergab zwei Siegergruppen, die mit Gutscheinen belohnt wurden.

Das Highlight der Woche war jedoch die Schaumparty bei der die Schülerinnen und Schüler Discofeeling hautnah erlebten und noch gehörig feierten.