Fulminant: „Queen Theatre“ in Neulengbach

1997 gründeten Frontman Nick Harras, Mick Glantschnig (Schlagzeug), Alex Heilig (Keyboard), Martin Mader (Bass) und Manfred Portsch (Gitarre), eine Coverband, die bis 2020 unter dem Namen „Codex“ aktuelle und alte Hits verschiedenster Herkunft spielte, wie Nick Harras beim Auftritt in Neulengbach erzählte. „2020 suchte ein Queen-Fan eine Band für einen 50. Geburtstag, die das Fest ausschließlich mit Queens-Songs gestalten sollte, und wir übernahmen den Job. Diese Lieder haben uns so begeistert, dass wir uns darauf spezialisiert und den Bandnamen geändert haben“. Und setzte schmunzelnd hinzu: „Die Geburtstagsfeier hat es bis jetzt nicht gegeben. Sie wurde wegen Corona abgesagt und noch nicht nachgeholt“.

Mit einer tollen Performance rockten die fünf Musiker in der Bühne im Gericht das Publikum: Sie boten mit viel Bewegung und Gestik eine tolle Bühnenshow und musizierten kraftvoll und exakt sehr nahe am großen Vorbild, wobei besonders der Frontman dem legendären Freddie Mercury stimmlich und in seiner Erscheinung völlig gerecht wurde. Songs wie „Don’t stop me now“, „I want to break free“ in der ersten Hälfte oder „Another one Bites the dust“ und „We are the champions“ in der zweiten Hälfte kannten alle Anwesenden und sangen und klatschen sie begeistert mit. Zum Schluss gab es noch zwei Zugaben und frenetische Standing Ovations.