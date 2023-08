Thorsteinn Einarsson rockt Bühne im Gericht Neulengbach

Mehrere Songs performte der Musiker sogar vom historischen Brunnen mitten im Publikum. Foto: SnowWhitePhotography, SnowWhitePhotographyD@

Der Innenhof des Bezirksgerichts Neulengbach bebte im wahrsten Sinne des Wortes: Hitparaden-Stürmer Thorsteinn Einarsson lieferte seinen Fans eine fulminante Open-Air-Show. Zu den Top-10-Hits wie Leya, Kryptonite oder Galaxy performte der in Gmunden lebende Isländer auch brandneue Songs wie Echo oder Sorry I Don’t See Ya.

Das Veranstalterpaar Monika und Karl Hintermeier zeigte sich über das restlos ausverkaufte Konzert begeistert: „Die Stimmung war grandios. Der intime Rahmen im Gerichtshof ist sowohl für Künstler als auch Fans fantastisch! Du bist hautnah an deinem Idol dran – das bekommst du auf keinem Festival.“

Thorsteinn Einarsson genoss diese besondere Energie sichtlich. Er blieb seinen Fans in Sachen Nähe nichts schuldig. Mehrere Songs performte er sogar vom historischen Brunnen mitten im Publikum. Und auch nach der Show blieb Thorsteinn ein Künstler zum Angreifen: Über eine Stunde gab er Autogramme und stand für Selfies und kurze Gespräche mit seinen Fans zur Verfügung.

Monika Hintermeier: „Wir fanden es sehr cool, dass es dieses Mal gelungen ist, ganz viele junge Menschen zu uns in die Bühne im Gericht zu locken – das war ein Konzert für alle Altersschichten – von ganz vielen Teenagern bis zu reiferen Semstern.“ Einige Fans folgten ihrem Star sogar aus Deutschland nach Neulengbach.

