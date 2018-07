Trotz strömenden Regens startete das Konzert mit Marc Pircher in Schönfeld mit Bombenstimmung.

Marc Pircher war bester Laune und startete sein Programm unter Donnergrollen, das jedoch bald wieder verhallte. Als schließlich doch Regenwasser auf der Bühne stand, wurde kurz unterbrochen, um die Starkstromkabeln, die am Boden verlegt waren, aufzuhängen und die Bühne vom Wasser zu befreien.

In der Pause selbst wechselten Marc Pircher und seine Band ihre Kleidung, sie mussten sich buchstäblich „trocken legen“.

„Eine halbe Stunde vor Beginn begann es in Strömen zu regnen. Meine Überlegung war, das Warming up der Cheerleader zu streichen, die Rutschgefahr bei den Stunts und Hebefiguren war doch sehr groß“, berichtete Andrea Gahleitner. Doch da hätte die Trainerin beinahe die Rechnung ohne die Mädels gemacht. „Jetzt sind wir da, jetzt zeigen wir auch, was wir können. Egal ob es schüttet oder nicht“, waren sich die Mädchen einig . Die Cheerleader-Girls der Neuen Mittelschule lieferten bei strömendem Regen im Freien eine perfekte Vorstellung ab und wurden vom Publikum für ihre Darbietungen laut bejubelt. „Sie ernteten tosenden Applaus und Standing Ovations“, ist die Trainerin stolz auf „ihre“ Mädels.