Fronleichnam unterm Schöpfl gefeiert

Traditionell wird in Brand-Laaben das Fronleichnamsfest beim Volksaltar am Bauernhof der Familie Parteder mit dem Schöpfl im Hintergrund gefeiert – dieses atemberaubende Ambiente lockte viele Besucher an. Auch heuer hat die Familie Parteder den Volksaltar wunderschön mit einem tollen Blumenschmuck hergerichtet.

Pfarrer Grzegorz Ragan zelebrierte die Messe, die vom Kirchenchor und der Musikkapelle Laaben-Stössing musikalisch untermalt wurde. Im Anschluss zog man durch den Ort. Mit dabei waren die Feuerwehr mit Kommandant Dieter Daxböck, der Kameradschaftsbund mit Obmann Hans Schachner, die Volksschulkinder mit Direktorin Karin Scheibelreiter und der Trachtenverein.