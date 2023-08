Tolles Konzert Kinderliedermacher Bernhard Fibich begeistert in Ollersbach

Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen ließen sich mitreißen. Foto: privat

E in musikalisches Spektakel der besonderen Art fand in Ollersbach statt. Der bekannte Kinderliedermacher Bernhard Fibich zog mit seinem mitreißenden Mitmachkonzert über 100 Kinder, Eltern und Großeltern in seinen Bann.

Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit Veranstaltern und Kindern beim Auftritt in Ollersbach. Foto: privat Pünktlich um 16 Uhr betrat der charismatische Kinderliedermacher die Bühne und wurde von tosendem Applaus begrüßt. Mit seiner Gitarre und einem herzlichen Lächeln im Gesicht faszinierte Bernhard Fibich das Publikum. Das Besondere an diesem Konzert war die aktive Einbeziehung des Publikums. Bernhard Fibich ermutigte die Kinder und Eltern, mitzusingen und zu klatschen. „Es ist fantastisch zu sehen, wie die Kinder und ihre Eltern so begeistert mitmachen. Musik verbindet und schafft eine wunderbare Gemeinschaft", schwärmte Bernhard Fibich nach der Show. „Es ist so schön zu sehen, dass Kinder so viel Spaß haben. Das ist Musik, die wirklich alle Generationen verbindet", so der Tenor der beiden Veranstalter, das KBW-Team unter der Leitung von Gerlinde Bürgmayr und das Babytreffen-Team der Pfarre Ollersbach unter der Leitung von Andrea Kahri.