Gelungenes Fest der Florianis in Kirchstetten-Markt

Nach mehreren Jahren Pause fand heuer wieder das Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr Kirchstetten-Markt statt. Erstmals veranstalteten die Florianis ein Truck-Pulling. "Wir wollten mit diesem Bewerb nicht nur Feuerwehren, sondern auch Vereine und Firmen ansprechen", so Kommandant Christian Dienstl. 13 Gruppen zu je vier Personen nahmen teil, als Sieger gingen die Kastener Teilnehmer Denk Holz hervor.

Für beste Stimmung sorgten nach dem Bieranstich, gekonnt durchgeführt von Bürgermeister Josef Friedl, die Partyhirschen. Am Samstag ging das Programm mit einem Oldtimer-Treffen weiter. "The Big Band Theory" unterhielt danach mit Tanzmusik. Zum Abschluss wurde am Sonntag eine Feldmesse samt Segnung von Einsatzgeräten zelebriert. Danach unterhielt die Trachtenmusik Kirchstetten mit einem Frühschoppen.

