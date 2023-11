101 Kerzen am Friedhof Ollersbach entzündet

Aufgrund eines Todesfalls in der Familie verbringt Heidi Blauensteiner, Expertin für Trauer und Psychotherapeutin, viel Zeit auf dem Friedhof in Ollersbach.

Sie hat festgestellt, dass es dort sehr viele Gräber gibt, die wenig besucht sind. Für all diejenigen hat

Heidi Blauensteiner zu Allerheiligen und Allerseelen 101 Kerzen angezündet.

Eine Kerze hat sie für Kriegsopfer angezündet. 100 weitere Kerzen hat sie auf jenen Gräbern angezündet, die zur Zeit wenig besucht sind. Alle Kerzen hat Heidi Blauensteiner selbst bedruckt mit den Worten „Ein Licht nur für dich“ und mit verschiedenen Symbolen.