Man sieht sie oft schon von weitem: mehrere Tore, ein gemalter heiliger Florian auf der Fassade und eine Sirene auf dem Dach. Feuerwehrhäuser sind oft die Aushängeschilder einer Gemeinde. Aber so wie Fahrzeuge kommen auch Gebäude in die Jahre und entsprechen dann oft nicht mehr dem Stand der Technik. Der notwendige Um-, Aus- und Neubau ist meist ein Großprojekt für Feuerwehr und Gemeinde.

Das gilt auch für das neue Feuerwehrhaus der Totzenbacher Feuerwehr, das auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück in der Nähe des Tennisplatzes realisiert werden soll. Der Spatenstich ist für Samstag, 26. September geplant. Die Ehrengäste: 2. Landtagspräsident Gerhard Karner und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

1,5 Millionen Euro werden investiert

Die geschätzten Projektkosten von 1,5 Millionen Euro teilen sich zu je einem Drittel Land NÖ, Gemeinde und Feuerwehr. „Der Anteil der Feuerwehr wird vor allem durch Eigenleistungen erbracht“, betont Kommandant Oberbrandinspektor Robert Tiefenbacher.

Warum haben sich Gemeinde und Feuerwehr für den Neubau an einem neuen Standort entschieden?

Das alte Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den Anforderungen einer modernen Einsatzorganisation.

Gebäude ist ein zusammengewürfeltes Konglomerat aus unterschiedlichen Bauteilen

Beengte Platzverhältnisse, keine Möglichkeit der Erweiterung

Fehlende Lagermöglichkeiten und Büroräume bzw. Räume für Zeugmeister und Atemschutz-Sachbearbeiter

Feuerwehrjugend ist in einem viel zu kleinen Lagerraum untergebracht

Die Vorteile des neuen Standortes aus Sicht der Feuerwehr: Es entstehen keine Abrisskosten für das bestehende Gebäude, es ist während der Bauzeit kein Ausweichquartier für die Feuerwehr notwendig. Außerdem kann der Heurige auch während der Bauzeit stattfinden, was wichtig für den Finanzierungsanteil der FF ist. Und nicht zuletzt ist eine Nachnutzung des Gebäudes durch die Gemeinde möglich.

Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Georg Schröder freut sich über den Schulterschluss zwischen Gemeinderat und Feuerwehr: „Ein wichtiger Schritt und ein Jahrhundertprojekt für unsere Feuerwehr. Jeder Euro, der in das Feuerwehrwesen investiert wird, ist angesichts der immer häufiger auftretenden Unwetter, Stürme und Waldbrände eine Investition in die Sicherheit und in das soziale Miteinander in unserem Ort.“

Bürgermeister Josef Friedl stellt fest: „Die Feuerwehren sind die Sicherheitspolizze für die Gemeinde. Angesichts der prognostizierten Zunahme der Naturkatastrophen in den nächsten Jahren hat die Unterbringung unserer Feuerwehren in zweckmäßigen Gebäuden für mich als Bürgermeister erste Priorität. Wir brauchen unsere beiden Feuerwehren.“