Nach wochenlangem Lernen und Üben konnten zehn Floriani der Feuerwehrjugend Totzenbach ihr Wissen in den verschiedensten Bereichen unter Beweis stellen, angefangen von der Funktion von Strahlrohren über den richtigen Umgang mit Kleinlöschgeräten bis hin zum Verhalten in der Gruppe. Im Anschluss an die Prüfung konnten die redlich verdienten „Streifen“ vor den Augen der stolzen Eltern übergeben werden. Auch weitere Leistungsabzeichen, die bei verschiedenen Bewerben errungen wuren, wurden übergeben.

