Wanderkarte: Orte gehen neue Wege.

Es ist ein Produkt der Kirchstettener Dorferneuerung und des Totzenbacher „Verein der Freunde Totzenbachs“: die neue Wanderkarte, die ab sofort auf dem Gemeindeamt erhältlich ist. Eingezeichnet sind 65 Kilometer markierte Wanderwege, die in 30 Stunden erwandert werden können.

Über 210 Hinweistafeln wurden in den vergangenen Jahren im Gemeindegebiet aufgestellt, 40 Bänke und Rastplätze laden zum Pausieren ein. Auch sieben Infotafeln wurden aufgestellt. Franz Hofbauer, der mit der Totzenbacher Gruppe der „Weggefährten“ vor einigen Jahren mit der Ausschilderung der Wege in Totzenbach begonnen hat, freut sich über die neue Karte: „Wir haben damit endlich einen Gesamt-Überblick über alle Wege, in unserer Gemeinde. Und ich bin froh, dass es gelungen ist, dass wir auch in Kirchstetten mit der Dorferneuerung in derselben Weise Wege ausschildern konnten.“

Das passierte in den letzten beiden Jahren, nachdem die Wege in Totzenbach abgeschlossen waren. Das Gesamtprodukt freut auch Bürgermeister Paul Horsak, der für die Gemeinde die Finanzierung der Karte sicher stellte.

„Kirchstetten ist eine wunderbare, lebenswerte Gemeinde. Mit der Karte haben wir jetzt ein Angebot mehr, die schönsten Flecken und um unsere Dörfer zu erkunden“. Graphisch umgesetzt wurde das Projekt von Herbert Berger. Auf alle KirchstettenerInnen warten damit in Zukunft beachtliche 30 Stunden Wandervergügen.