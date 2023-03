„Reparaturgeselle auf der Walz“ besuchte auch Neulengbach

Michel Heftrich macht sich schon länger fürs Reparieren, Recyceln und Upcyceln stark. Sein erstes Geld habe er sich beim Sammeln von Pfandflaschen verdient. Als „Reparatur-Geselle“ ist er jetzt auf der Walz: Um auch andere Menschen auf die Themen Reparatur- und Kreislaufwirtschaft aufmerksam zu machen, macht er derzeit mit einem E-Vollkabinen-Fahrrad eine „Repair-Tour“ durch zehn Länder Europas. Start war in Wien. Am Montag machte Michel Heftrich Station in der Stadtgemeinde Neulengbach, wo es schon seit einiger Zeit auf Initiative von Michaela Schmitz ein Repaircafé gibt.

Michel Heftrich wird bei seiner Fahrt insgesamt 5.555 Kilometer zurücklegen. Unter dem Moto „Ein Repairgeselle auf der Walz“ möchte er mindestens 50 Repaircafés besuchen, um selbst neues Wissen zu erwerben und auch um Reparaturnetzwerke zu stärken: „Reparieren statt wegwerfen“ ist die Devise.

