Freud‘ und Leid liegen im Laabental nahe beieinander – zumindest was die Nächtigungen betrifft. Denn während in Altlengbach die Nächtigungen auch im vergangenen Jahr wieder gestiegen sind, sind sie in Brand-Laaben drastisch zurückgegangen.

Birgit Kindler Kurzurlaub im Wienerwald

Waren es im Jahr 2016 noch 9.736 Nächtigungen, so sind es 2019 nur noch 1.262 gewesen. Grund dafür ist die Schließung des Hotels Steinberger 2018. Im letzten Jahr mit Hotelbetrieb konnten noch 8.737 Nächtigungen verzeichnet werden. Das Hotel wurde nach der Schließung zu Wohnungen umgebaut. Die stark gesunkene Zahl spürt man auch in der Gemeindekasse, wegen der Ortstaxe. Diese beträgt 1,60 Euro pro Nächtigung, davon bekommt 65 Prozent das Land und 35 Prozent die Gemeinde, erklärt VP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner. „Durch die Hotelschließung entgehen der Gemeinde um die 3.500 Euro“, weiß der Bürgermeister. So ein Betrieb sei aber schwer zu ersetzen: „Als Gemeinde kann ich ja kein Hotel bauen“, sagt Katzensteiner.

„Durch die Hotelschließung entgehen der Gemeinde um die 3.500 Euro“

Er fordert für die gesamte Region Wienerwald ein Tourismuskonzept. Er könnte sich sanften Tourismus vorstellen. „Statt ins Flugzeug zu steigen, könnten die Leute ihren Kurzurlaub in der Region verbringen“, schlägt er vor. Hier müssten alle Wienerwald-Gemeinden an einem Strang ziehen und ein Umdenken erfolgen. „Möglich ist einiges. Wir haben eine schöne Gegend und sollten unbedingt etwas machen“, ist Katzensteiner überzeugt.

Überhaupt keine Sorgen um die Nächtigungszahlen in seiner Gemeinde muss sich Altlengbachs VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer machen. 2019 gab es 40.200, damit liegt man an erster Stelle im Bezirk St. Pölten. Nur in der Landeshauptstadt waren es noch mehr.

Die Zahl des langjährigen Durchschnitts von 34.508 Nächtigungen konnte wieder übertroffen werden. 2016 gab es in Altlengbach erstmals 40.000 Nächtigungen und dieser Trend hat sich seit damals gehalten.

„Wir freuen uns, dass das so ist und gratulieren den Gastronomen. Den Löwenanteil tragen die Hotels Steinberger und Lengbachhof“, so Göschelbauer. Diese hätten über Jahrzehnte gut gearbeitet. „Man kommt gern nach Altlengbach – egal ob Seminargäste oder Busgruppen“, weiß der Bürgermeister.

Und VP-Vizebürgermeister Daniel Kosak ergänzt, dass die Hotelbetriebe auch jedes Jahr investieren, um die Häuser attraktiv zu machen. „Das Hotel Lengbachhof investiert derzeit in einen 3.000 Quadratmeter großen neuen Außenbereich mit zahlreichen Attraktionen“, informiert Kosak. Dazu komme noch die Raststation bei der Autobahn.