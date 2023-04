160 Palmbuschen für die Gläubigen

In der Gemeinde hat der Palmsonntag mit der Weihe der Palmbuschen große Tradition. Mit den Feierlichkeiten am Palmsonntag, in Andenken an dem Einzug Jesu Christi in Jerusalem, beginnt die Karwoche, die zahlreiche Osterbräuche mit sich bringt. Bereits einige Tage vor dem Palmsonntag werden von der ÖVP 160 Palmbuschen gebunden, die am Palmsonntag der Bevölkerung übergeben werden. Der Brauch besagt, dass der geweihte Palmbuschen das Haus und seine Bewohner segnen und schützen soll. Zudem gilt der Palmbuschen als Zeichen des Lebens.

