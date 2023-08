Tradition Wallfahrermesse mit Weihbischof Anton Leichtfried gefeiert

Die Geschwister Samuel und Maxima Schwand sowie Kira und Kilian Hofmann mit Weihbischof Anton Leichtfried. Foto: privat

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

„Mariä Himmelfahrt“ ist eines der ältesten christlichen Hochfeste, das immer am 15. August gefeiert wird. In Maria Anzbach war an diesem Tag auch Weihbischof Anton Leichtfried zu Gast.