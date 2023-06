Eichgraben trauert um Elfriede Bruckmeier

„Die Grande Dame des VKK, des Vereins für Kunst und Kultur Eichgraben, und der Kulturvermittlung ist heute nach dem Duschen in meinen Armen entschlafen“, verkündete Stephan Bruckmeier Sonntagabend via Facebook. Die Galeristin, Schriftstellerin und Eichgraben-Chronistin Elfriede Bruckmeier ist am 11. Juni ihrer schweren Krankheit erlegen.

Alle, die sie kannten, bewunderten in den letzten Wochen, mit welcher Kraft sie ihrem Schicksal würdevoll entgegentrat. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt, dem Wirtshausgespräch mit Florian Klenk und Raimund Löw, brachte sie noch die Vorfreude auf den Sommerball, der kommende Woche stattfindet, zum Ausdruck. „Der Sommerball zur Hundertjahrfeier der Marktgemeinde Eichgraben wird im Gedenken an meine Mutter stattfinden. Dieser Ball war ihr großer Wunsch und es ist in ihrem Sinne, dass er ein (be)rauschendes Fest wird!“, sagt ihr Sohn Stephan.

Erstes Werk mit zwölf Jahren

Elfriede Bruckmeier wurde 1940 in Wien geboren und wuchs im Gasthaus ihrer Eltern nebst dem Eichgrabener Bahnhof auf. Im Jahr 1952 schrieb sie im Alter von zwölf Jahren gemeinsam mit einer Schulkollegin ihr erstes Werk – eine Chronik über die Eichgrabener Schule. Seit dieser Zeit hat sie sich dem Schreiben verschrieben. Sie besuchte die Hotelfachschule und lernte im Rahmen eines Praktikums in England ihren späteren Mann Lothar kennen und lieben. 1961 heirateten die beiden in der Schweiz, ein Jahr später kam Sohn Stephan zur Welt und die junge Familie kehrte zurück nach Eichgraben.

Im Jahr 1974 hat Elfriede Bruckmeier zusammen mit ihrem Mann, dem Maler Lothar Bruckmeier, den Verein für Kunst und Kultur gegründet, mit Schwerpunkt auf zeitgenössische Kunst, Literatur und Neue Musik. Vor einigen Jahren wurden die in den 70er-Jahren ins Leben gerufenen „Wirtshausgespräche“ mit interessanten Persönlichkeiten zu aktuellen (politischen) Themen wieder aufgenommen. Sie war zwanzig Jahre freie Mitarbeiterin bei Zeitschriften, vor allem Morgen, aber auch Furche und bei den NÖ Kulturberichten. Seit 1982 wurden immer wieder Essays, Lyrik und Erzählungen in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Neben Prosa schrieb sie auch Lyrik, vornehmlich Haikus. Sie schrieb Referate, Katalogtexte und machte Kuratorentätigkeiten für Ausstellungen bildender Kunst. Elfriede Bruckmeier war Mitglied beim Literaturkreis PODIUM und beim Österreichischen Schriftstellerverband. Sechs Bücher wurden veröffentlicht.

Mehrfach geehrt

Für ihr vielfältiges Engagement für Eichgraben erhielt sie 2010 einen der wenigen von der Gemeinde vergebenen Ehrenringe. Als langjähriges Mitglied des Chors Eichgraben Vokal trat sie auch mit diesem mehrmals jährlich auf. Vor rund zehn Jahren rief sie mit Karl Prammer und Ursi Leutgöb die „Winterkultour“ ins Leben. 1992 erhielt sie den Anerkennungspreis des Landes NÖ. Bruckmeier engagierte sich auch bei der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Eichgraben, beim Verein Umweltschutz Eichgraben und bei Fair Trade.

Mit Elfriede Bruckmeier verliert Eichgraben eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Gemeinde, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Eichgraben wesentlich geprägt und mitgestaltet hat.

Mikl-Leitner: „Große Autorin mit einer unbändigen Liebe zur Sprache“

„Elfriede Bruckmeier war eine große Autorin mit einer unbändigen Liebe zur Sprache und Literatur, sie war aber auch als Kulturvermittlerin ein nicht wegzudenkender Dreh- und Angelpunkt in Eichgraben und weit darüber hinaus“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Elfriede Bruckmeier. „In ihrer letzten Publikation hatten wir die Möglichkeit, die Geschichten, aber vor allem die Erinnerungen von Elfriede Bruckmeier festzuhalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir werden ihr als Autorin und Kulturvermittlerin, aber vor allem auch als Persönlichkeit und Mensch stets ein ehrendes Andenken bewahren.“