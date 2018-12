Am 24. November verstarb die Eichgrabenerin Gertrude Biesenberger im 90. Lebensjahr. Sie war vielen Eichgrabenern als ehemalige Gemischtwarenhändlerin und Zeitungszustellerin bekannt.

Gertrude Biesenberger, die mit ihrem Mann Heribert sieben Kinder hatte, übernahm in den 1970er-Jahren den kleinen Gemischtwarenhandel der damaligen Familie Gold in der Wallnerstraße, bis man im Jahre 1982 einen eigenen Holzkiosk in der Niederwaldstraße errichten ließ. Nachdem sie den Gemischtwarenhandel geschlossen hatte, war sie bis zu ihrem 79. Lebensjahr täglich ab 3 Uhr früh als Zeitungszustellerin in ganz Eichgraben unterwegs. Neben all diesen Arbeiten fand sie immer Zeit für ihre Leidenschaft, das Kartenspielen. Sie spielte bei vielen Preisschnapsen der Vereine mit und seit 20 Jahren nahm sie an Tarockturnieren teil. Am 30. November nahmen zahlreiche Trauergäste an der Verabschiedung am Friedhof teil.