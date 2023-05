Abschied von Josef Hintermayer in Neulengbach

Neulengbach Abschied nehmen hieß es von Ökonomierat Josef Hintermayer. „Da Grof“ – wie er auch genannte wurde – starb wie berichtet am 1. Mai im Alter von 78 Jahren.

Bürgermeister Jürgen Rummel ließ beim Begräbnis den Werdegang Revue passieren und dankte für seinen Einsatz für die Öffentlichkeit. Josef Hintermayer wurde am 11. März 1945 in Alt-Anzing geboren. Er besuchte die achtjährige Volksschule in Raipoltenbach. Ab dem 12. Lebensjahr bewirtschaftete er mit seiner Mutter und mit Unterstützung seiner sechs Geschwister den landwirtschaftlichen Betrieb, denn sein Vater widmete sich der Politik, der Feuerwehr und dem Vereinswesen.

Das Interesse, Verständnis und Gefühl für Landwirtschaft und Landtechnik zeigte sich schon in der Jugendzeit. Er absolvierte die landwirtschaftliche Fachschule Pyhra. Kurse, Seminare oder Exkursionen führten ihn später bis nach Argentinien, Brasilien und Kanada. 1972 heiratete der junge Landwirt seine Poldi, die er auf dem Feuerwehrball in Asperhofen kennengelernt hatte. Das Ehepaar bekam drei Kinder: Günther Josef, Gerhard und Margit. 1978 übernahm das Ehepaar den Grafenhof von den Eltern.

Familie und Freunde waren Josef Hintermayer sehr wichtig. Er mochte die Geselligkeit, bei Festen oder Schnapserrunden war er gern dabei. Dass er sich durch den Rückhalt seiner Familie auch außerhalb des Betriebes engagieren konnte, schätzte Josef Hintermayer sehr. Er war 61 Jahre Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Raipoltenbach und beim Bauernbund, über 30 Jahre im Ortsbauernrat, davon 10 Jahre Ortsbauernratsobmann und fünf Jahre Stellvertreter in Raipoltenbach. 33 Jahre war er im Jagdausschuss, davon drei Jahre Obmann der Jagdgenossenschaft Raipoltenbach. 15 Jahre hatte der Raipoltenbacher die Funktion des Bezirksbauernratsobmanns im Kammerbezirk Neulengbach inne, sechs Jahre war er Kammerobmann der Bezirksbauernkammer Neulengbach-Purkersdorf, nach der Fusionierung noch drei Jahre Obmann-Stellvertreter der Bezirksbauernkammer St. Pölten. 36 Jahre war er Delegierter und Sektionsleiter beim Rübenbauernbund Nö/Wien. 19 Jahre war Josef Hintermayer Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Neulengbach-Wienerwald. Auch in der Gemeindepolitik war er aktiv, unter anderem als stellvertretender Obmann der ÖVP Raipoltenbach. 20 Jahre war er im Gemeinderat, davon zehn Jahre in geschäftsführender Funktion. Zahlreiche Auszeichungen für vielfältigen Einsatz

Aufgrund seines Einsatzes in vielen Bereichen wurde Hintermayer mit vielen Auszeichnungen bedacht, darunter waren das Ehrenzeichen für 60 Jahre Feuerwehrtätigkeit, die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich, das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich, das Silberne Ehrenzeichen vom Land NÖ, das Raiffeisen Ehrenzeichen und das Goldene Ehrenzeichen des NÖ Bauernbundes. Mit besonderem Stolz erfüllte ihn die Ernennung zum Ökonomierat durch den damaligen Landwirtschaftsminister Josef Pröll.

2007 ging Josef Hintermayer offiziell in Pension. Vom Grafenhof konnte er sich nie lösen, auch nach der Betriebsübergabe 2014 an Sohn Gerhard half er mit, solange es gesundheitlich möglich war. Zu sehen, wie sich der Grafenhof weiterentwickelte, erfüllte ihn mit Stolz und Freude.

2015 erlitt der Landwirt in Rente einen Schlaganfall, der ihm zeigte, dass die Zeit mit der Familie das Wichtigste ist. Der größte Schmerz für ihn und seine Familie war der Verlust von Enkelkind Mia-Sophie 2017.

Aufgrund einer fortschreitenden Parkinsonerkrankung unterzog sich Josef Hintermayer 2018 einer Kopfoperation, die ihm wieder neue Lebensqualität

schenkte. Doch die letzten Jahre waren durch die fortschreitende Demenz- und Parkinsonerkrankung geprägt. Der letzte Familienausflug ging 2022 nach Maria Laach, wo die Goldene Hochzeit gefeiert wurde. Dank der aufopferungsvollen Pflege durch seine Familie, allen voran seiner Poldi, konnte Josef Hintermayer bis zum letzten Atemzug daheim im Ausgedingehaus in Alt-Anzing sein. Von dort konnte „da Grof“ jederzeit auf den Grafenhof blicken, der ihm so viel bedeutete.

