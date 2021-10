Bruderhof-Gemeinschaft zieht in da aufgelassene Kloster am Stein

Demnächst zieht die Bruderhof-Gemeinschaft in das aufgelassene Kloster am Stein. Um die zukünftigen Nachbarn kennenzulernen und über die Pläne für das Kloster zu informieren lud die Bruderhof- Gemeinschaft zu einem informellen Nachbarschaftstreffen ein. Kim Comer, Sprecher der Gemeinschaft, hielt fest: „Wir sind froh und dankbar für diesen ersten Einstieg in das Gemeindeleben hier in Maria Anzbach.“

