Eichgrabens „Lädchen“-Einbrecher ausgeforscht

Mittels Videoüberwachung wurde das Foto jenes Einbrechers gemacht und veröffentlicht, der im August in das „Lädchen“ in Eichgraben eingestiegen sein soll. Der Mann hatte aus zwei im Verkaufsraum aufgestellten Spendenboxen Bargeld in der Höhe von rund 500 Euro entwendet.

Mittlerweile konnte ermittelt werden, wer der Einbrecher war. Doch nicht das veröffentlichte Foto führte zum Täter, sondern ein Fingerabdruck. In der Datenbank der Polizei gab es einen Treffer, da der mutmaßliche Einbrecher bereits mehrmals „aufgefallen“ war. Nun gehe es laut Polizei darum, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln.