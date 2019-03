Viele Veranstaltungen wie Babytreffen, Koch- und Backkurse, Kreativ-Workshops und einen Flohmarkt für Kindersachen gab es schon im Treffpunkt Asperhofen. Vor über einem halben Jahr wurde im ehemaligen Raika-Gebäude der Treffpunkt Asperhofen eröffnet, knapp 30 Veranstaltungen wurden bisher organisiert.

„Etwa 400 Kinder und Erwachsene haben bisher an unseren Veranstaltungen teilgenommen“, freuen sich Bürgermeisterin Katharina Wolk und Obfrau Melanie Eckl-Kerber vom Treffpunkt Asperhofen. Besonders beliebt seien die Veranstaltungen für die Kinder, wie „Mit Kindern singen und musizieren“ oder DVD-Nachmittage und die Kinderdisco mit durchschnittlich 20 bis 25 Kindern. „Auch unser Flohmarkt im Jänner und das Frühstück zum Weltfrauentag waren sehr gut besucht“, berichtet Eckl-Kerber.

Von April bis zum Sommer stehen die Veranstaltungen schon fest. „Wir haben insgesamt 24 Aktivitäten geplant und für jede Zielgruppe ist etwas dabei“, sagt die Obfrau. Für die Kinder wird es zum Beispiel erstmals einen Kurs zum spielerisch Englischlernen geben. Eine Kräuterwanderung sowie ein Fastensuppenessen in der Karwoche stehen für die Erwachsenen am Programm. Auf ein Highlight freuen sich Wolk und Eckl-Kerber wieder besonders: das internationale Kochen am 27. April. „Dabei sind Bewohner aus der Gemeinde mit Migrationshintergrund eingeladen, Rezepte aus ihren Heimatländern vorzustellen und gemeinsam zu kochen“, erklärt Eckl-Kerber.

Die Gemeinde kaufte im Jahr 2016 das Raiffeisen-Haus im Ortskern um 280.000 Euro an, im vergangenen Jahr wurde der Treffpunkt eröffnet. Dafür wurden Tische und Sessel so wie Küchengeräte für die Küchenzeile von der Gemeinde angekauft. Außerdem wurden die Räume von den Gemeindemitarbeitern ausgemalt und auch kleine Ausbesserungsmaßnahmen und Reparaturen durchgeführt.

Wohnung steht derzeit noch leer

„Die laufenden Kosten sind die Betriebskosten, die zum Teil aber vom Treffpunkt abgedeckt werden. Denn bei jeder Veranstaltung, bei der Eintrittsgeld oder ein Unkostenbeitrag verlangt wird, werden zehn Euro pro Stunde an die Gemeinde bezahlt“, erklärt die Bürgermeisterin. Für private Feiern stehen die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung – Ausnahmen sind Kindergeburtstage, dafür kann der Raum angemietet werden.

Mieter werden für die Wohnung im Obergeschoß gesucht, die seit dem Kauf leer steht. Die Wohnung hat eine Nutzfläche von 90 Quadratmetern.