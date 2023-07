Padel-Tennis bald auch in Eichgraben möglich

Padel-Tennis oder Paddle-Tennis ist eine weltweit aufkommende Trendsportart. Bald wird man diesen Sport auch in Eichgraben ausüben können: Der Grundsatzbeschluss für die Errichtung einer Padel-Tennis-Anlage wurde vom Gemeinderat einstimmig gefasst. Zwei Padel-Tennis-Courts sollen beim Wienerwaldbad entstehen. Die Kosten für zwei Plätze werden auf etwa 140.000 Euro geschätzt. Betrieben wird die Anlage von einem externen Betreiber, wobei die Gemeinde dann 70 Prozent vom Umsatz erhalten soll. „Das ist ein weiterer Schritt zum großen Sport- und Bewegungszentrum Wienerwaldbad“, freut sich Bürgermeister Georg Ockermüller.

Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Im Unterschied zu Tennis wird Padel jedoch immer nur im Doppel gespielt. Die Schläger sind im Gegensatz zum Tennis nicht bespannt, sondern bestehen zumeist aus Kunststoff und sind gelocht. Die Bälle sehen ähnlich wie die im Tennis aus, sind jedoch weicher und dadurch ein wenig langsamer.

In Eichgraben soll heuer auch in den Fußballplatz investiert werden. Der Rasen und die Bewässerungsanlage werden saniert - die Kosten in der Höhe von gesamt 31.000 Euro werden von der Gemeinde getragen.