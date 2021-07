Die neuen Lockerungen, die mit Donnerstag in Kraft getreten sind, haben vor allem das Organisieren von Veranstaltungen um vieles leichter gemacht.

„Diese Pandemie ist noch nicht vorbei, Vorsicht das Gebot der Stunde.“ Kommandant Dieter Daxböck

Dieter Daxböck, Kommandant der Feuerwehr Brand-Laaben. Klement, Klement

So sind bei Groß-Veranstaltungen die Kapazitätsgrenzen gefallen und auch die Maskenpflicht ist unter Berücksichtigung der 3G-Regel gefallen. In Brand-Laaben will man dennoch auf Nummer sicher gehen. Im Juli findet normalerweise das traditionelle Almfest des Trachtenvereins statt. Doch das Team unter Obmann Markus Mühlbauer hat sich entschieden, die Feierlichkeiten heuer noch auszusetzen. „Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu einem vierten Lockdown kommt. Die Delta-Variante ist noch ansteckender, die Sorglosigkeit könnte fatal sein“, sagt Mühlbauer. Ebenfalls abgesagt bleibt auch das alljährliche Fest der Feuerwehr Brand-Laaben. „Diese Pandemie ist noch nicht vorbei, Vorsicht das Gebot der Stunde“, sagt Kommandant Dieter Daxböck im Gespräch mit der NÖN.

Geplantes Kurbanfest stößt auf Unmut

Markus Mühlbauer, Obmann des Trachtenvereins. Hell, Hell

Für Wirbel sorgt aber die Nachricht, dass im Juli bei einem Bauern in der Gemeinde wieder das Kurbanfest stattfinden soll. Im vergangenen Jahr rief das muslimische Opferfest Tierschützer auf den Plan. Diese protestierten auf dem Grundstück des Bauern gegen die Schächtung von Tieren und mussten von der Polizei weggewiesen werden. „Hat die Behörde aus dem Desaster des Vorjahres überhaupt nichts gelernt?“ ist eine Anrainerin empört. Bürgermeister Hermann Katzensteiner betont aber gegenüber der NÖN: „Ich bin für die Genehmigung dieser Veranstaltung nicht zuständig. Die Genehmigung erteilt die Bezirkshauptmannschaft.“