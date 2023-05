Wandererwachen in Eichgraben

Die Marktgemeinde Eichgraben lud am ersten Sonntag im Mai im Rahmen des Gesundheitsförderungsprojektes „Tut Gut“ zum „Wandererwachen“. Die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zwischen zwei etwa fünf Kilometer langen Strecken wählen. „Besonders motivierte konnten auch beide Strecken in Angriff nehmen“, so Bürgermeister Georg Ockermüller, der die Strecken aussuchte. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und nahmen an der Verlosung von zwei gefüllten Wanderrucksäcken teil.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.