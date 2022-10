Blackout in der Region Wienerwald? Vorbereitung muss sein

Wie bereitet man sich auf einen Blackout vor? Diese Frage beschäftigt auch die Gemeinden. Informationsveranstaltungen werden organisiert, in Gemeindezeitungen und auf Websites gibt es in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutzverband Tipps für Bürgerinnen und Bürger.

Der Staat und somit die Gemeinde kann nicht alle Maßnahmen zur Bewältigung der Krise übernehmen.“ alois heiss Stadtrat für Zivilschutz Neulengbach

„Zu hundert Prozent kann man sich für so ein Ereignis nicht rüsten“, ist der Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel überzeugt. Das Thema müsse man ernst nehmen, aber Panik machen bringe nichts, so Rummel.

In der Stadtgemeinde Neulengbach ist Stadtrat Alois Heiss für Zivilschutz zuständig. Auch er betont, dass er keineswegs Panik verbreiten möchte. „Die Bevölkerung soll wissen, das Thema gibt es und wie sind wir vorbereitet. Die Bevölkerung muss sachlich und angstfrei informiert werden, es soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass es 5 Minuten vor 12 ist.“

Schutzplan erarbeitet

Experten würden die Gefahr eines längeren überregionalen Stromausfalls ganz unterschiedlich einschätzen, merkt der Stadtrat an. Die Stadtgemeinde habe eine Katastrophenschutzplan erarbeitet, der ständig aktualisiert wird. Im Notfall tritt der Katastrophenschutzstab unverzüglich in der Einsatzleitstelle zusammen.

Einsatzleiter ist der Bürgermeister, Leiter des Stabes ist Stadtamtsdirektor Leopold Ott. Einsatzleitstelle ist das Rathaus, das wie berichtet im Vorjahr mit einem leistungsfähigen Notstromaggregat ausgerüstet wurde. Derzeit werde angedacht, durch staatlich geprüfte und lizensierte Funkamateure auch die Kommunikation zu den einzelnen Katastralgemeinden im Falle eines Blackouts sicherzustellen, erläutert Alois Heiss.

Der Großteil der gemeindeeigenen Trinkwasseranlage kann bereits heute mit Notstromaggregaten betrieben werden. Bei der Abwasserentsorgung wird ebenfalls mit Notstromaggregaten gearbeitet.

Notstromaggregate angeschafft

Sowohl Bürgermeister Jürgen Rummel als auch Stadtrat Alois Heiss wollen die Bürgerinnen und Bürger zur Eigenvorsorge motivieren.

Vorgesorgt für den Fall der Fälle hat man auch in der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Neulengbach. „Wir haben ein Notstromaggregat, das voll in das Haus integriert ist“, informiert Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker. Bis zu 24 Stunden kann das Rettungsgebäude mit Strom versorgt werden.

„Für diese Zeit ist Diesel getankt. Dann ist auftankten erforderlich. Dafür haben wir mit gewissen Firmen und Körperschaften öffentlichen Rechts Rahmenverträge, dass wir Diesel bekommen, auch für Rettungsfahrten“, so Rauchecker. Dafür braucht man Tankstellen, die Handpumpen haben. „Das ist niederösterreichweit einheitlich geregelt“, so der Bezirksstellenleiter-Stellvertreter in der Neulengbacher Rettung.

Für die Mannschaft sind Wasservorräte angelegt. Mit der Gemeinde ist man in puncto Blackout-Vorsorge in regelmäßigem Austausch. Die Erreichbarkeit wird über ein Funknetz gewährleistet sein. Einen „Ernstfall“ habe man schon einmal gehabt, als das A1-Netz kurzfristig ausgefallen war, merkt Daniel Rauchecker an: „Das war vor ungefähr einem Jahr. Da war auch der Notruf nicht erreichbar.“

Seitens der Rettung wird betont: „Wir sehen dem Ganzen relativ entspannt entgegen, weil wir uns darauf vorbereitet haben.“

