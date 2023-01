Neulengbacher Burg hat neue Besitzer

Das neue Jahr beginnt mit einem Eigentümerwechsel: Bruno und Margherita Wakonig haben die Neulengbacher Burg ihren beiden Töchtern Katharina und Theresa und ihrem Sohn Benedikt geschenkt. Die Schenkungsurkunde ist unterzeichnet.

„Für uns ist der Zug abgefahren“, sagt Bruno Wakonig. Er bedauert, dass es trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist, die Anlage für die Öffentlichkeit zu öffnen und eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung zu schaffen.

„Ich wollte etwas aus der Burg machen. Ich habe es gut gemeint, ich habe alles probiert. Aber es ist nicht angekommen“, sagt der 69-Jährige, der mit Gattin Margherita in der Steiermark lebt. In Neulengbach sei man immer Vorurteilen begegnet, eine Integration sei nicht gelungen, zieht der Schlossbesitzer enttäuscht Bilanz.

Versuche für eine Verwertung der Burg – auch in Zusammenarbeit mit der Stadt – hat es im Laufe der Jahre immer wieder gegeben. Wakonig wünschte sich eine Gesamtlösung. Die Burg sollte lebendiger Mittelpunkt des Ortes und damit der Region werden. Ideen gab es viele: Schon Ende der 1990er-Jahre gab es erste Versuche, eine Landesausstellung nach Neulengbach zu holen. „Das wurde im Vorfeld abgelehnt“, so Wakonig.

Es folgten Ideen für einen „European Logistics Park“ oder ein österreichisches Kompetenzzentrum für Logistik. Auch eine „Business Academy“ mit McDonalds als Hauptmieter wurde angedacht. Anfang der 2000er-Jahre wurde neuerlich der Versuch für eine Landesausstellung gestartet. Wieder ohne Erfolg.

Für einzelne Veranstaltungen wurde die Burg immer wieder geöffnet. 2005 endete die Zusammenarbeit zwischen Burgbesitzer und Gemeinde: Auslöser war eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie zum Thema „Markt und Burg Neulengbach“, in der empfohlen wurde, die Entwicklung der Stadt in zwei Zentrumszonen, nämlich in der Altstadt und entlang der B19 vorzunehmen.

Das bedeutete das Ende der Burgbeleuchtung und das Ende der Burgführungen. Doch die Bemühungen um die Belebung der Burg gingen weiter: Es entstand unter anderem die Idee, die Vorburg als gastronomische Brücke zur Stadt zu gestalten. Der Burgherr hat Vorinvestitionen getätigt. Doch auch aus diesem Projekt wurde nichts.

Einen großen Schub gab es dann noch ab 2014. Das Personenkomitee „Burg:2025“ wurde gegründet. Man wollte die Burg zum geistig-kulturellen Zentrum und zum wirtschaftlichen Motor der Region machen. Die Burg wurde teilweise geöffnet, ein großer Ideenwettbewerb wurde veranstaltet. Bruno Wakonig war zuversichtlich, dass Ort und Burg wieder zusammenfinden würden. Ein Ziel war, 2026 die Landesausstellung auszutragen. Als auch daraus nichts wurde, beendete Wakonig die Zusammenarbeit mit dem Personenkomitee.

Jetzt zieht sich der Burgherr ganz zurück. Von der früheren Gemeindepolitik ist er sehr enttäuscht. Er hofft auf einen Neubeginn der jüngeren Generation. „Unsere Kinder sind guten Willens. Sie sehen eine Zukunft für die Burg, sie sehen das Potential.“ Vielleicht gelinge ein Neubeginn mit den neuen politischen Kräften in Neulengbach, so Wakonig.

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel betont, dass er für einen Neustart immer bereit sei. „Die Burg ist natürlich das Herzstück von Neulengbach, sie ist unser Wahrzeichen.“ Auf Gemeindeseite seien Fehler passiert, die schon sehr weit zurückliegen.

Rummel hat bald nach Amtsantritt das Gespräch mit Bruno Wakonig gesucht: „Wir haben vieles ausgeredet und eine Gesprächsbasis gefunden. Ich bin natürlich bereit, auch mit der neuen Generation in Gespräche zu gehen.“ Offene Gräben aus der Vergangenheit seien da. Er wolle daran arbeiten, diese zu kitten, betont Rummel.

Neustart mit Fragezeichen

