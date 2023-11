Obstbaum-Pflanzaktion der Region Elsbeere Wienerwald kam gut an

Zum fünften Mal hat die Leader-Region Elsbeere Wienerwald an der Obstbaumpflanzaktion teilgenommen, bei der niederösterreichweit diesmal über 3.000 Bäume übergeben wurden. Mit Förderungen aus dem NÖ Landschaftsfonds wurden die Bäume zu günstigeren Preisen verkauft und mit Pflanzsets (Wühlmausgitter, Pflock, Verbissschutz) ausgegeben. Der Ausgabestandort in der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra wurde sehr gut angenommen, über 300 Bäume wurden abgeholt.

Christian Steiner, Leiter der Fachabteilung Landentwicklung in der NÖ Agrarbezirksbehörde, zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr über die tolle Organisation und dass wir diese Baumpflanzungen jährlich unterstützen können.“

Der richtige Schnitt

Doch mit der Auspflanzung der Obstbäume alleine ist es nicht getan. Es bedarf eines richtigen und regelmäßigen Kronenschnittes, deshalb werden von der Leader-Region Obstbaumschnittkurse angeboten: Am Donnerstag, 8. Februar, in Neulengbach (Dreiföhren), und am Mittwoch, 28. Februar in Michelbach (Haus der Elsbeere). Von 9 bis 16 werden theoretisches und praktisches Wissen rund um den richtigen Schnitt der Obstbäume vermittelt. Infos: www.elsbeere-wienerwald.at