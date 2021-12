Maria Anzbachs Hofladen ist geschlossen

Am Freitag war der Hofladen von Markus Kinast das letzte Mal am Kloster Stein Grund geöffnet. In der Selbstbedienungshütte von „Bauer Max“ gibt es bis Ende Jänner noch ein Angebot von Speck, Aufstrichen, Eier und anderen bäuerlichen Produkten. Wie die NÖN berichtete, wird Bauer Max in Eichgraben in der Wiener Straße 1 auf einem Grundstück, das ihm die Gemeinde verpachtet, seinen Verarbeitungsbetrieb und Verkaufsladen errichten.

Für die Schweine hat Markus Kinast ein neues Zuhause in Raipoltenbach gefunden. Auf einem Grundstück, das dem Gastwirt Gerhard Pree gehört, werden die 20 Schweine wühlen können. Der Gastwirt wird in seinem Lokal in Asperhofen das Biofleisch der Turopolje und Mangaliza Schweine anbieten.

„Ich hoffe, dass ich mit Anfang Februar 2022 in meinem neu errichteten Lokal meine Bio-Produkte wie Brot und Fleisch anbieten werde“, sagt Markus Kinast im NÖN-Gespräch. Das Kloster Stein verlässt er, weil es wie berichtet von der Bruderhof-Gemeinschaft übernommen wurde. Den Hofladen beim Kloster hatte der Bauer im Jahr 2016 eröffnet.