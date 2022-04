Daniel Kosak aus Altlengbach: Mit dem Kanzler bei den Kriegsparteien

Werbung

Vor Ostern reiste Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Ukraine und direkt im Anschluss nach Moskau. Dabei begleitete ihn sein Pressechef, der Altlengbacher ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak. „Nehammer ist der erste Regierungschef, der seit Kriegsbeginn sowohl den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, als auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich getroffen hat“, berichtet Kosak.

In die Ukraine erfolgte die Anreise per Flugzeug nach Polen. Von dort ging es mit einem Sonderzug der ukrainischen Regierung weiter nach Kiew. Über zwölf Stunden dauerte die Fahrt. „Präsident Selenskyj ist ein beeindruckender Mann“, erzählt Kosak. „Er kämpft mit Leib und Seele für die Freiheit seines Landes.“

Lokalaugenschein in Butscha

Emotional am stärksten berührte ihn der Besuch von Butscha, einem Vorort von Kiew, in dem schwere Kriegsverbrechen begangen wurden. „Was ich dort gesehen habe, wird mich mein Leben lang nicht mehr loslassen“, so Kosak. „Die Schrecken des Krieges sind fürchterlich, Kriegsverbrechen sind die hässlichste Fratze eines Krieges. Sie müssen aufgeklärt und bestraft werden.“

Zwei Tage später ging es für Kosak weiter nach Moskau. Die Reise führte – wegen des EU-Flugverbots – über die Türkei. Am Montagnachmittag traf der Bundeskanzler den russischen Präsidenten in seiner Privatresidenz am Rande der Stadt, um unter vier Augen mit ihm zu sprechen.

„Wir haben einige Räume daneben den Ausgang des Gesprächs abgewartet“, schildert Kosak seine Eindrücke. „Es ist natürlich ein schwer bewachtes Anwesen. Mir war in jedem Moment klar: Das ist kein Freundschaftsbesuch, sondern ein hartes und direktes Gespräch.“

Stützpunkt der kleinen österreichischen Delegation war die heimische Botschaft in Moskau. „Wir wurden hervorragend betreut und konnten uns gut vorbereiten“, lobt Kosak. Noch in den frühen Morgenstunden reisten die Österreicherinnen und Österreicher zurück in die Heimat.

Neutralität als Vorteil

„Man lernt bei so einer Reise, wie wichtig unsere Neutralität ist“, ist Kosaks persönliches Fazit. Er ist überzeugt, dass die Neutralität Österreich schützt und Vertrauen und Fairness auf beiden Seiten schafft.

„Österreich ist zwar ein kleines Land, kann aber Großes leisten“, schließt er. „Und wenn diese Besuche nur kleine Bausteine waren, um diesen Krieg zu beenden, dann war die Mühe nicht vergebens.“

