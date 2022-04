Hilfe für Flüchtlinge wird in Eichgraben organisiert

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Bürgermeister Ockermüller: „Wir wollen rasch Angebote für Deutschkurse schaffen.“ Foto: Archiv

Im Gemeindezentrum fand das erste Treffen ukrainischer Flüchtlinge statt. Dieses Treffen ist in Zukunft jeden Montag von 13 bis 16 Uhr im Großen Saal des Gemeindezentrums angesetzt. Beim Treffen waren zum Teil auch die Unterkunftgeber und einige engagierte Bürger, die mit ihren Sprachkenntnissen beim Organisieren und Übersetzen halfen.

„Ein ganz dringender Wunsch ist Deutsch zu lernen. Hier versuchen wir, so schnell wie möglich Angebote zu schaffen“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller. Wenn jemand für die in Eichgraben untergekommenen Flüchtlinge spenden möchte, dann kann das über den Sozialfonds der Marktgemeinde Eichgraben gemacht werden: mit dem Verwendungszweck „Sozialfonds Ukraine“ auf das Konto der Gemeinde Eichgraben IBAN AT51 2021 9019 0001 0941. „Mit diesem Geld wollen wir schnell und unbürokratisch kleine Einkäufe wie Unterwäsche, Lernmaterialien oder Hygieneartikel ermöglichen. Da die ukrainische Währung derzeit in Österreich nicht gehandelt wird, stehen die meisten wirklich ohne Geld da“, sagt Ockermüller.

Darüber hinaus ist die Gemeinde gerade dabei, ein „Wer bietet was und wer braucht was?“ zu organisieren. Viele Bürgerinnen und Bürger haben Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge beim Bund oder beim Land eingemeldet. Da die Zuteilung aufgrund des großen Aufkommens aber dauert und die Gemeinde immer wieder Anfragen bekommt, kann man verfügbare Quartiere im Ort auch direkt bei der Gemeinde melden, die dann bei Bedarf rasch und unkompliziert Flüchtlinge vermittelt. Ein Email an info@eichgraben.at mit Größe, Zimmeraufteilung, Personenzahl, die man aufnehmen kann und eventuelle Miete. Die Informationen rund um das Thema wird auf der Homepage immer laufend aktualisiert.

