Hotel in Brand-Laaben wurde für Flüchtlinge geöffnet

„Es macht mich traurig, wenn unschuldige Menschen leiden und ihre Heimat verlassen müssen“, fühlt sich Ildiko Zoka – wie viele Menschen in Österreich – mit den ukrainischen Flüchtlingen verbunden. Sie führt in Laaben und Böheimkirchen die beiden Hotels „Smart Liv’in“ und öffnete sofort für ukrainische Flüchtlinge ihr Herz und ihre Türen.

Viele ukrainische Flüchtlinge übernachteten bereits als Touristen in Friedenszeiten in ihren Hotels. So kamen die Kontakte zustande. „Seit dem Kriegsausbruch unterstütze ich die Geflüchteten als erste Anlaufstelle. Sie können sich bei mir nach der anstrengenden Flucht erholen und ich helfe ihnen auch bei der Suche nach einem dauerhaften Quartier“, erklärt die Hotelbesitzerin.

Die Flüchtlinge hoffen, bald wieder in ihre Heimat zurückzugehen. „Sie wollen bei uns weder bleiben noch weiterziehen. Sie warten ab, bis sich die Situation bei ihnen Zuhause verbessert“, berichtet Zoka.

