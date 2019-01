Die Polizei bittet um Hinweise, um klären zu können, was in der Silvesternacht zwischen 1 und 5 Uhr früh in Inprugg passiert ist: Nachdem ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw in Inprugg in Richtung Hauptstraße gegen ein Verkehrszeichen gekracht war, dürfte er dieses samt Betonsockel mehrere Meter mitgeschleift haben. Dabei beschädigte er auch einen parkenden Pkw stark. Vermutlich um den Schaden zu verheimlichen wurde das Verkehrszeichen dann hinter einem Marterl versteckt, wo es wenig später gefunden wurde.

Hinweise – diese werden natürlich vertraulich behandelt – an die Polizei Neulengbach, 059133/3168.