Fast zwei Jahre ist es schon her, dass die Raiffeisenbank in Maria Anzbach ihre Pforten schloss. Nachdem nach der Schließung die Gemeinde das Gebäude gekauft hat, wird es nun umgebaut. Bürgermeisterin Karin Winter überzeugte sich in der Vorwoche vom Baufortschritt. „Der Umbau liegt im Zeitplan. Der angebaute Liftschacht ist fertig. Der Innenausbau ist voll im Gange“, informiert die Ortschefin.

NOEN Im oberen Stockwerk mietet sich ein Gesundheitszentrum ein, im Erdgeschoß soll ein Arzt einziehen.

Im oberen Stockwerk soll ab September das Gesundheitszentrum Manipura einziehen. Im Erdgeschoß soll eine Ärztepraxis entstehen. „Wir wollen den Ausbau nur soweit machen, dass der zukünftige Arzt oder die zukünftige Ärztin selbst die Räume planen kann. Erst dann werden die Wände und Installationen fertiggestellt werden. Ich bin mit einer Ärztin im Gespräch, die sich aber noch nicht entschieden hat“, berichtet Bürgermeisterin Karin Winter.