Eichgrabener hat größte Weingläsersammlung

Im Herbst 2021 wurde im Schloss Jedenspeigen im Weinviertel die größte Weingläsersammlung der Welt als Dauerausstellung eröffnet. Zur Verfügung gestellt wurden die mehr als 1.000 Weingläser von Alfred Rosner, ehemaliger Obmann des Fördervereins „Unsere Rettung Eichgraben“. Jahrzehntelang sammelte der ehemalige Leiter der österreichische Weinkontrolle Weingläser aller Art. In der Sammlung spiegelt sich die solcherart direkt miterlebte österreichische Weingeschichte der letzten 50 Jahre. „Die Aufdrucke auf den 1/16 Bechern der 1960er Jahre erinnern an früher bekannte Weingüter, Weinmarken und Winzergenossenschaften, die den ehernen Marktgesetzen folgend längst verschwunden sind“, erzählt Alfred Rosner. Römergläser aus den Kellerstüberln der 70er Jahre sind ebenso Teil der Sammlung wie die Kristallgläser aus den Wohnzimmerschränken der 80er Jahre. Mit seiner Gläsersammlung schaffte er es auch ins Guinness Buch der Rekorde. „Nun ist meine Gläsersammlung am 30 April um 19 Uhr in NÖ heute zu sehen“, freut sich der angehende Pensionist. Zusätzlich wird der Beitrag in der letzten Aprilwoche mehrmals im Frühstücks TV ab 6.30 Uhr ausgestrahlt. Die Ausstellung auf Schloss Jedenspeigen ist jeden Samstag und Sonntag nachmittags geöffnet.

