Ideen der Bürger sind in Eichgraben gefragt

Vergangenes Jahr hat die Gemeinde Eichgraben die Aktion „NÖ Gemeinde21“ wieder aufgenommen. „Das Ziel dieser Aktion ist es, dass die Gemeinde gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern zukünftige Themen, Prioritäten und Projekte ausarbeitet und schrittweise - mit Förderungen – umsetzt“, erklärt die zuständige geschäftsführende Gemeinderätin Stefanie Anderlik.

Um die generelle Stimmung in Eichgraben einzufangen und Wünsche, Anregungen und Ideen zu erfahren, wurde mit der NÖ Regional GmbH ein Fragebogen entwickelt. Mitmachen ist erwünscht. „Je mehr Eichgrabnerinnen und Eichgrabner sich beteiligen, umso besser können wir Projekte für Eichgraben planen - daher danke an alle, die sich kurz Zeit nehmen“, so Anderlik.