Neulengbacher Stadtrat hat Abbruchbescheid bekommen

Ein großer Rohbau steht in Ollersbach. Wegen dieses Gebäudes sind bei der Stadtgemeinde Neulengbach mehrere Anfragen und auch Beschwerden eingegangen. Das Projekt wurde baubehördlich überprüft. Das Ergebnis: Der Bau entspricht nicht der niederösterreichischen Bauordnung. Vor allem mit der Höhe gibt es ein Problem.

„Wir haben einen Baustopp erlassen, es gibt einen Abbruchbescheid. Es muss neu eingereicht werden“, sagt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel auf Anfrage der NÖN.

Der Errichter des Gebäudes ist ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Gerhard Schabschneider. Er muss das Projekt jetzt abändern: „Ein bissl was muss ich rückbauen, aber ich weiß noch nicht genau was. Ich muss auf den Baumeister warten“, sagt Schabschneider gegenüber der NÖN. Und weiter: „Das Dachgeschoß geht sich mit der Bauhöhe nicht aus. Ich bin gerade bei der Einreichung.“ Anfang des Jahres habe es geheißen, dass alles in Ordnung sei, merkt Schabschneider an. Jetzt werde es Adaptierungen geben: „Ich warte auf den Plan und dann wird das angepasst und fertig.“

Ursprünglich war geplant, dass zwei Büros und zwei Wohnungen in dem Neubau entstehen. Jetzt soll das Haus nur von Firmen genutzt werden. Vier Büros mit jeweils hundert Quadratmetern entstehen, eines davon übernimmt Gerhard Schabschneider, der ein Elektrounternehmen betreibt, selbst. Die drei weiteren Büros werden vermietet. Interessenten gibt es bereits. Im Keller wird „Le petit régal“, ein Shop für französische Spezialitäten, einziehen.

Haus soll heuer fertig werden

Das Gebäude soll auf jeden Fall heuer fertig sein, auch wenn jetzt umgeplant werden muss: „Es fehlen ja nur mehr Innenputz, Estrich und Fassade“, so Schabschneider.

Zu den Problemen mit dem Projekt sagt der ÖVP-Politiker und Unternehmer: „Wenn man nichts tut, bewegt man nichts. Wenn man etwas bewegen will, dann steht man in der Kritik.“

Der Bau sorgte für Gerede über die Gemeindegrenzen hinaus. Es wurde gemutmaßt, dass der Bau bewilligt werde, obwohl er nicht den Vorschriften entspricht. Ein ÖVP-Politiker werde es sich ja richten können, so die Gerüchte.

Bürgermeister: „Jeder muss sich an die Gesetze halten“

Dazu hält ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel fest: „Es gibt keine Freunderlwirtschaft. Jeder muss sich an die Gesetze halten. Der rechtliche Rahmen muss eingehalten werden.“ Gerade als Politiker habe man Vorbildwirkung, deswegen habe man die Handbremse gezogen: „Da gibt es kein Wegschauen, das möchte ich betonen. Es muss neu eingereicht werden, auch wenn das ein Mehraufwand ist.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.