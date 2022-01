Altlengbacher Adresssystem wird geändert

Seit Sommer vergangenen Jahres arbeitet die Gemeinde intensiv an der Vereinfachung des Adresssystems.

1.220 Hausnummern, 120 Straßen und fünf verschiedene Postleitzahlen gibt es derzeit im Gemeindegebiet. Nach der Reform soll es 1.800 Hausnummern, 134 Straßennamen und eine gemeinsame Postleitzahl geben. Von der Umstellung sollen nicht nur die Bürger profitieren, auch Einsatzkräfte und Zustelldienste werden es in Zukunft einfacher haben.

Zuletzt verhandelte die Gemeinde mit der Post über eine einheitliche Postleitzahl, die NÖN berichtete:

„Das war ein Teil, den wir nicht selbst bestimmen konnten, sondern wo wir auf die Post angewiesen waren“, berichtete ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Nun gab es von der Post grünes Licht: Ab 1. März 2022 wird die Postleitzahl für alle Menschen, die in Altlengbach wohnen 3033 lauten. Neben dem Zeitpunkt der Umstellung beschloss der Gemeinderat auch einstimmig den Fahrplan (siehe Info-Box) sowie neue Straßennamen. Zum Beispiel wird es im neuen Ortsteil Nest mit der Wienerwaldstraße, der Buchengasse und der Bienengasse drei neue Straßen geben.

Die Gemeinde will die Änderung der Straßen und Hausnummern für Bürger so transparent und einfach wie möglich gestalten. „Es gibt bis Mitte Jänner noch ein persönlich adressiertes Schreiben an jeden Haushalt, wo die Information mitgegeben wird, wie die neue Adresse lautet sowie eine ,To-do-Liste‘, wo man als Bürger überall eine Meldung machen muss“, so Kosak, der gemeinsam mit dem Gemeinderat Wolfgang Luftensteiner und dem Gemeinde-Team die Adressen-Änderungen ausgearbeitet hat.

Informiert wird auch darüber, welche Schritte von der Gemeinde getätigt werden. „Zum Beispiel bekommt man eine Meldebestätigung mit der neuen Adresse, gratis ohne Gebühren“, so Luftensteiner.