Energiesparprojekt wird in Eichgraben umgesetzt

In der Markrktgemeinde Eichgraben wird derzeit das bisher größte Energiesparprojekt umgesetzt. Seit fast drei Wochen arbeitet die Firma Wallner aus Altlengbach an der Umstellung der Straßen- und Ortsbeleuchtung auf die LED-Technologie. Bis Ende September werden die etwa 1.340 Lichtpunkte umgerüstet. Laut Berechnungen soll diese Umstellung bei besserer Lichtqualität eine Energie- und Kostenersparnis von rund 57.000 Euro pro Jahr bringen.

„Darüber hinaus wird die Ortsbeleuchtung in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr um 50 Prozent reduziert“ berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller. In dieses Projekt investiert die Gemeinde rund 1,3 Millionen Euro, wobei 490.000 Euro davon durch das Kommunale Investitionsprogramm (KIP 2023) finanziert werden. Dazu kommen noch ca. 200.000 Euro aus Energieförderungen. So kann die Gemeinde das Projekt ohne Darlehensaufnahme finanzieren.

„Mit der fast lückenlosen Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen und der nach modernen Energiestandards durchgeführten Neubauten bzw. Sanierungen der Gemeindeeinrichtungen setzt die Gemeinde jetzt auch noch einen weiteren wichtigen Schritt“, so der Bürgermeister.