Klimaforscherin war im BORG Neulengbach zu Gast

Zum zweiten Mal war die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb zu Besuch im BORG Neulengbach. Das Thema ihres Vortrags lautete: „Klimakrise, was hat das mit uns zu tun?“ Seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaftlerin vor den Folgen der Erderhitzung. Sie möchte auch die junge Generation mit wissenschaftlichen Erkenntnissen von der Dringlichkeit des Handelns für Klimaschutz überzeugen.

Klimaclub sorgt ab sofort für offene Ohren

Der neu gegründete BORG Klimaclub beweise, dass es dafür an der Schule offene Ohren gibt, betont Marion Mühlbauer-Stiefvater von Teachers For Future, Lehrerin am BORG: „Im Klimaclub wollen wir die Anliegen der Schülerinnen und Schüler zur Klimakrise aufgreifen und in positive Beiträge zum Klimaschutz transformieren.“

Die Initiative zum Klimaclub ging von Evi Winzely aus, die Ökologie und Biologie unterrichtet. Auch Sebastian Hiller (Mathematik, Physik) und Marion Mühlbauer-Stiefvater sind die Lehrkräfte der ersten Stunde.

Der Klimaclub bietet Raum für einen Austausch zur Klimakrise und die Vernetzung unter Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Sieben Jugendliche haben sich dazu gemeldet.

Auf die Frage, wie Jugendliche insgesamt mit der Klimakrise umgehen, antwortet Marion Mühlbauer-Stiefvater: „Ich beobachte, dass das Thema bei vielen Jugendlichen an erster Stelle steht, wenn es um ihre Zukunft geht. Für die Klimabewegung Fridays For Future war die Pandemie eine Durststrecke. Jetzt, scheint mir, kommt wieder Fahrt in die Bewegung, auch weil die Erwärmung und ihre Folgen deutlich sichtbar sind, wenn man nur an die Hitzewellen und Dürren im heurigen Jahr denkt.“ Es gäbe aber auch viel Frustration, wenn die Politik die berechtigten Anliegen der Jugend nicht ernst nimmt und beim Klimaschutz versagt.

