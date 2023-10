Große Tulln soll in Neulengbach renaturiert werden

Die Große Tulln soll in zwei Bereichen im Neulengbacher Gemeindegebiet renaturiert werden, und zwar von Untereichen bis Emmersdorf und in Markersdorf. „Der Fluss wurde vor vielen Jahren begradigt, es gibt keine Beschattung. Die Große Tulln ist einer der wärmsten Flüsse in Niederösterreich“, hält Bürgermeister Jürgen Rummel fest. Das Gewässer habe nicht viel Raum für Natur- und Artenvielfalt. Um das zu ändern, sollen Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das soll auch den Hochwasserschutz verbessern. „Der Wunsch wäre, dass wir einen 30 Meter breiten Streifen dazubekommen, wo der Fluss neuen Raum bekommt“, so Rummel. Es sollen keine Pendelrampen als Fischaufstiegshilfe errichtet werden, sondern die Fische sollen auf langer Strecke wandern können.

Seit Anfang des Jahres führen Bürgermeister Jürgen Rummel und Vizebürgermeister Paul Mühlbauer Gespräche mit der Agrarbezirksbehörde und mit Grundstücksbesitzern. „Wir wollen alle Eigentümer ins Boot holen.“ In Markersdorf stehe bereits ein Grundstück zur Verfügung. Weitere Flächen sollen für Tauschzwecke angekauft werden.

Geld in die Natur zu investieren, sei eine gute Sache, betonen die Gemeindeverantwortlichen. Das habe sich auch beim Schauberger-Areal gezeigt. „Das ist ein ökologisches Projekt, das Vorzeigecharakter hat“, hält Bürgermeister Jürgen Rummel fest. Auch wenn ihn gerade dieses Unterfangen zu Beginn seiner Amtszeit sehr gefordert hat: „Das Projekt war eigentlich abgeschlossen, aber nicht aus behördlicher Sicht. Es war nicht kollaudiert. Alle Behörden an einen Tisch zu bringen, um diese offenen Baustelle abzuschließen, war eine Herkulesaufgabe.“ Umso größer ist jetzt die Freude, dass sich der Schauberger-Park zu einem beliebten Freizeitareal entwickelt hat. „Das Areal ist ein beliebtes Ziel für Läufer, für Spaziergänger, für unsere Familien. Das ist ein Wohlfühl-Ort und ein ökologisches Projekt, das extrem viel bringt.“