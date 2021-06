„Es ist sehr erfreulich, dass in Neulengbach Umweltpolitik einen sehr hohen Stellenwert hat“, erklärte Umweltgemeinderätin Barbara Doupovec. Sie präsentierte im Gemeinderat den Umweltbericht 2021, dessen Grundlage die Energie- und Klimachecks der Energie- und Umweltagentur NÖ sind. 86 Prozent des Maßnahmenkatalogs würden umgesetzt. „Das ist im Vergleich zu den Nachbargemeinden ein sehr hoher Wert“, so Doupovec.

In den Bereichen Mobilität, Bodenschutz, Raumplanung und Klimawandelanpassung habe sich die Stadtgemeinde im Vergleich zum Jahr 2019 enorm verbessert. Die Umweltgemeinderätin verwies auf Maßnahmen wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Umstellung auf Biomasse bei Heizungen sowie die Errichtung von Photovoltaikanlagen bei öffentlichen Gebäuden oder den Einsatz von E-Autos und E-Geräten im Bauhof. „Ein großer Meilenstein ist die Erweiterung des Radwegenetzes. Ziel ist es das Radwegenetz weiter auszubauen und die Katastralen wo möglich besser anzubinden“, hielt Barbara Doupovec fest. Auch der Ausbau der Photovoltaik steht weiter auf dem Programm.

Lob zu den Initiativen im Umweltbereich kam von ÖVP-Bürgermeister Franz Wohlmuth: „Das ist die Zusammenarbeit von vielen. Dafür ein großes Danke.“

Philip Heß von der Liste Heiss vermisst zwei Punkte in dem Bericht, nämlich die Luftqualität und den Gewässerschutz. „Bei der Luftqualität haben wir immer wieder hohe Spitzenwerte im Feinstaubbereich.“

Einwände wegen Luft- und Wasserqualität

Er verwies auf den Air Quality Index. Während eine große Stadt wie Stuttgart Spitzenwerte von 60 habe, würden diese in Neulengbach bei 160 liegen: „Da passt etwa nicht“, so Heß, der anregte, auf umweltfreundlichere Treibstoffe zu setzen. Auch den Gewässerschutz müsse man vorantreiben, so der Liste Heiss-Gemeinderat. Er habe gelesen, dass der Gesamtzustand der Großen Tulln besorgniserregend sei und die Note fünf bekommen habe. Dem widersprach Vizebürgermeister Paul Mühlbauer von den Grünen: „Meines Wissens ist die Wasserqualität relativ durchschnittlich.“

Bezüglich Luftgüte meinte die frühere Grüne Umweltgemeinderätin Barbara Löffler, dass man die Werte nicht überdramatisieren solle: „Wir haben gar keine Messstation in Neulengbach.“

ÖVP-Gemeinderat Reinhold Scholz machte den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe für diese Themen zu gründen.