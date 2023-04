Brückengeländer in Siegersdorf wurde erneuert

Beim Umwelttag in Siegersdorf wurden nicht nur der Ort und der Radweg entlang der Großen Tulln von zahlreichen Teilnehmern aus dem Ort gesäubert, sondern es wurde der Fußgängersteg komplett neu hergerichtet. Dorferneuerungsvereins-Obmann Franz Langstadlinger hatte bereits zuvor die überhängenden Sträucher zurückgeschnitten. Am Umwelttag wurde dann zuerst Bewuchs von Moos und Gräsern auf beiden Seitens der Brückengänge entfernt. Danach hat man das gesamte Geländer der Brücke abgeschliffen. Um auch die Leimbinder an beiden Brückenseiten zu bearbeiten, musste das Brückengeländer teilweise abmontiert werden. Nach den Schleifarbeiten wurde dann die Brücke mit einem neuen umweltverträglichen Anstrich versehen. Insgesamt haben zwölf Leute mitgeholfen und somit war die komplette Erneuerung bis mittags abzuschließen.

Das Material für den Anstrich wurde durch die Gemeinde Asperhofen kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Anschluss wurden alle fleißigen Helfer des Umwelttages zu Würstel und Getränken in das FF-Haus Siegersdorf eingeladen.

Foto: privat

