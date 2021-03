Illegale Mülldeponien sind eine Unsitte, die es leider immer wieder gibt. Auch wenn die Menschen ein immer größeres Bewusstsein für den Umweltschutz entwickeln, findet sich dennoch immer wieder im Wald sorglos entsorgter Müll. Die Schwierigkeit liegt aber auch darin, die Müllplätze zu finden. Umso dankbarer ist die Gemeinde Maria Anzbach den beiden Crystal Spirit Labradoren Lupo und Heidi von Familie Hagenow aus Maria Anzbach, die mitten im Wald, abseits der Wege eine Mülldeponie aufgestöbert haben. „Wir waren gerade im Wald spazieren, als Lupo einem Wildwechsel gefolgt ist und mich so zur illegalen Mülldeponie geführt hat“, berichtet Paul Hagenow.

Dort wurde ein komplett abgerissenes Badezimmer samt Linolboden und Fließen gefunden, das halb eingegraben im Boden lag. „Ich verstehe nicht, wie man so viel Mühe auf sich nehmen kann, den Bauschutt an eine so abgelegene Stelle zu bringen, wenn man im Nebenort ein super funktionierendes Altstoffsammelzentrum der Gemeinden hat“, ärgert sich Paul Hagenow.

Er informierte umgehend die Gemeinde Maria Anzbach sowie die Dorferneuerung und machte sich mit Gemeinderätin Maria Endemann auf, um den genauen Standort preiszugeben.

Die Gemeinderätin bedankte sich bei den beiden Hunden mit ein paar Leckerlis und merkte schmunzelnd an „vielleicht kann Paul Hagenow beide Hunde auch darauf abrichten, die Verursacher aufzustöbern.“

Die Mülldeponie wurde umgehend von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Maria Anzbach entfernt. Anzeige wurde erstattet.