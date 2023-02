Asperhofen: Eine Mediathek, die zum Verweilen einlädt

Große Räumlichkeiten – aufgeteilt in verschiedene Bereiche – laden in der Mediathek „das fenster“ zum Verweilen ein. Nach 17 Jahren am alten Standort im Gemeindeamt ist die Mediathek in das Haus in der Hauptstraße 8 umgezogen, um Platz für die neue Gemeindeärztin zu machen. Die NÖN machte sich ein Bild von den gemütlichen Räumlichkeiten, die zum Schmökern einladen.

Katharina Wolk und Ulrike Maier-Zehetner freuen sich auf viele Bücherwürmer. Foto: Birgit Kindler

Viel Platz bietet der eigene Raum für die Kinder mit Tonies-Hörfiguren für die ganz Kleinen bis zu Büchern für jedes Alter. Dann geht es weiter in den Bereich für die Jugendlichen. „Dort hat es sich erst gestern ein junger Mann auf dem Sofa mit einem Buch gemütlich gemacht“, erzählt Katharina Wolk, Leiterin der Mediathek. Insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen die Mediathek.

Viel zu tun gab es beim Umzug. „Am Donnerstag vor Weihnachten haben wir geschlossen, in den Weihnachtsferien wurden die Bücher in Schachteln verpackt, um umgesiedelt werden zu können. Und natürlich haben wir die Leute gebeten, sich möglichst viele Bücher auszuleihen, damit wir nicht so viel schleppen müssen“, erzählt Monika Maier-Zehetner. In den Räumlichkeiten, die sich schon lange im Gemeindebesitz befinden, waren bereits Kindergarten, Nachmittagsbetreuung und zuletzt ukrainische Flüchtlinge beherbergt.

Das Gebäude war fertig zum Einzug und musste nur eingerichtet und geringfügig adaptiert werden. „Ein paar Lampen fehlen noch und auch Bilder möchten wir noch aufhängen“, sagen Wolk und Maier-Zehetner. Seit vergangener Woche ist der neue Standort zugänglich, an den Vormittagen waren Schulklassen und Kindergartengruppen eingeladen, sich von der neuen Mediathek ein Bild zu machen.

„Unser Ziel ist es, die Leute – und vor allem die Kinder und Jugendlichen – zum Lesen zu kriegen“, so Wolk. Und bei den Besuchen der Kinder hätte es noch keines gegeben, das nicht ein Buch in der Hand gehabt hätte. Mit den Kindern will man auch die Erwachsenen in die Mediathek locken.

6.900 Bücher, Medien, Spiele, Tonies und Filme werden geboten. Eine Jahreskarte kostet pro Kind 10 Euro, Erwachsene zahlen 20 Euro und eine Familienkarte gibt es um 30 Euro.

10.000 Ausleihungen gab es im vergangenen Jahr. Im April soll mit einem großen Fest die Neueröffnung gefeiert werden.

