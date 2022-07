Abenteuerliches in der Region Wienerwald entdecken: Neue Broschüre

Werbung

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt! Nicht immer muss man auf Reisen gehen, um Abenteuer zu erleben und Neues zu entdecken. Der Biosphärenpark Wienerwald bietet Abenteuer und Natur quasi vor der eigenen Haustüre.

In der Natur können Kinder (und Erwachsene) Erfahrungen sammeln, ihrem Entdeckungs- und Forschungsdrang nachgehen, ihre eigenen Fähigkeiten austesten und erweitern, ihre Sinne schärfen, aktiv werden und gleichzeitig zur Ruhe kommen.

Rechtzeitig vor den Sommerferien wurde nun vom Biosphärenpark Wienerwald die Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“ herausgebracht, die auf 60 Seiten insgesamt 50 Tipps beinhaltet, wie man in der Region die Natur mit Kindern erfahren und dabei Spaß und Abenteuer erleben kann.

Der Biosphärenpark Wienerwald ruft außerdem dazu auf, seine 50 Dinge-Momente auf Social Media zu teilen und so andere für Naturerlebnisse zu inspirieren (siehe Infobox). Dabei gibt es auch einen Preis zu gewinnen: Eine Übernachtung mitten im Biosphärenpark Wienerwald in der Ferienwohnung bei Natur.gut Brabec am Wolf-Hof in Pressbaum.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.