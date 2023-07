Region Wienerwald: „Honig ist heuer ein Fremdwort“

„Den Bienen geht es ganz gut, und ich hoffe es bleibt so“, sagt Christine Simek auf Anfrage der NÖN. Zur Honigernte des heurigen Jahres kann sie aber nur seufzen: „Honig ist heuer ein Fremdwort.“ Gerade nur, dass die Honigschleuder „angepatzt“ worden sei, die Honigausbeute aus ihren fünf Honigvölkern sei sehr gering ausgefallen, berichtet die Obfrau des Imkervereines Maria Anzbach. Sie, die immer für Nachbarn, Freunde und Verwandte Honig zu verschenken oder verkaufen hatte, denkt jetzt sogar darüber nach, ob sie vom heurigen Honig überhaupt etwas hergeben kann. „Das war ein saublödes Wetter für die Bienen heuer“, sagt Simek und sie vermutet, dass wir uns aufgrund der zukünftigen Wetterkapriolen jährlich auf eine karge Honigernte einstellen werden müssten.

Varroa, die Milbe, die den Honigsammlern seit Jahren sehr zusetzt, sei heuer kein wesentliches Problem gewesen, berichten alle befragten Imker, wie auch die Anzbacher Imkerin, sie setzt aber nach: „Das kann sich täglich ändern.“

Auch die zwei Jungimkerinnen aus der Region wurden befragt: Stefanie Widler aus Unter-Oberndorf betreut sieben Bienenvölker, sie ist erst 15 Jahre alt und wurde von Christine Simek in das Bienenwissen eingeführt. „Mit den Bienen schaut es gut aus, allerdings nicht mit dem Honig“, sagt sie. Katrin Schmidrathner, die im Vorjahr beim Bundeswettbewerb der Jungimker den hervorragenden dritten Platz belegte und auch heuer unter die Top 10 kam, wird erst in den nächsten Tagen Honig schleudern. Sie hofft noch auf eine halbwegs gute Honigausbeute.

Josef Gfatter, der insgesamt etwa 150 Bienenstöcke sein eigen nennt, bezeichnet die Honigausbeute heuer als „sehr mager“. Er hat einen Teil seiner Stöcke ins Waldgebiet gebracht, wo die Fichten noch gesund sind und Waldhonig liefern können, damit ist er heuer zu Waldhonig gekommen. „Obstbaumblüte sowie Akazienblüte sind erfroren, der Löwenzahn hat geblüht, als es nass und kalt war und Sonnenblumenfelder sind rar in unserer Gegend“, bedauert der Kirchstettner Imker, der zudem Obmann des Imkervereines Böheimkirchen ist und im NÖ Landesverband der Imker im Weisenrat arbeitet. Auf die späte Blüte der Grünbrache auf den Feldern im Oktober oder November brauche man nicht zu warten, denn da befänden sich die Honigsammlerinnen bereits in Winterruhe, berichtet Gfatter, „das ist eher problematisch, denn dadurch werden die Bienen in ihrer Ruhe gestört.“ Ruhestörung gibt es auch, wenn, wie etwa am letzten Silvestertag, die Temperaturen derart hoch sind, dass Bienen sogar mitten im Winter ausgeflogen sind. „Wir haben echt mit den Klimaauswirkungen zu kämpfen, sagt der 75-Jährige, der weiß, dass auch bei Temperaturen wie zuletzt für die Bienen kein Honig mehr zu holen ist. „Ich komme mit meinem heuer geernteten Honig einigermaßen über die Runden“, sagt Gfatter doch relativ zufrieden, „aber es gibt weit bessere Jahre.“

Auf einen Teil der letztjährigen Honigernte, insbesondere Löwenzahnhonig, kann Ron Richter zurückgreifen, um seine Stammkunden beliefern zu können. Er hat heuer nur ein Drittel der sonst üblichen Honigmenge ernten können und er bedauert den späten Frost, die fehlenden Blumenwiesen und die allgemeine Wetterlage: „Die ersehnte Lindenblüte war durch die Hitze rasch vorbei.“ Seit Jahren sucht der St. Christophener Bio-Imker nicht mehr aktiv nach weiteren Wiederverkäufern, somit kann er mit seinem Honig die Kunden, wohl mit Einschränkungen bei der Sortenwahl, aber doch zuverlässig beliefern.

Dass es den Honigsammlerinnen gut geht, berichtet Ernst Bernt, er betreut mit seiner Imkerei „Bee-o-logisch“ insgesamt 32 Bienenstöcke in der Umgebung von Eichgraben. „Es ist heuer ein schwieriges Jahr, die Honigausbeute ist sehr bescheiden“, sagt aber auch er. Teilweise musste er sogar im Mai dazufütttern, statt Honig zu ernten. Trotzdem blickt er hoffnungsvoll in die Zukunft: „Es werden wieder bessere Zeiten kommen.“