In der Kurve geradeaus fuhr ein Lenker aus dem Bezirk Mödling, als er am Donnerstag gegen 11 Uhr vormittags auf der B 44 nahe der Billa-Filiale in Eichgraben unterwegs war. Dabei landete er mit seinem Mini Cooper im mehrere Meter tieferliegenden angrenzenden Bachbett.

Als Grund gab der Lenker Kreislaufprobleme an, deshalb hätte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Durch den Unfall wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Eichgraben rückte aus, um den Wagen zu bergen.