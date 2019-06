Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte am Pfingstmontag gegen Mittag auf die L2018 in Doppel zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine Lenkerin kam mit ihrem Pkw von der Straße ab, fuhr ins Bankett und auf einen Betonsockel auf, woraufhin sich der Wagen überschlug.

Alle vier Insassen, darunter auch ein eineinhalbjähriges Kind, konnten das Fahrzeug nach dem Unfall verlassen und wurden nicht eingeklemmt, wie ursprünglich alarmiert. Das Kind und die Mitfahrerin auf der Rückbank wurden durch den Unfall verletzt.

Die Kameraden der Feuerwehren Kirchstetten, Totzenbach und Ollersbach sowie Rettung und Polizei kümmerten sich um die Fahrzeuginsassen, Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn.