„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Theissl“, so lautete die Alarmierung für die Einsatzkräfte am Samstag in den frühen Morgenstunden. Der Lenker eines Kastenwagens kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, dieses kam in weiterer Folge im Graben seitlich zum Liegen.

Die Kameraden der Feuerwehren Ollersbach und Kirchstetten befreiten den Lenker – er war bei Bewusstsein und ansprechbar – aus seinem Wagen und übergaben ihm den Rettungsdienst. Nach polizeilicher Freigabe führten sie die Fahrzeugbergung durch und reinigten die Fahrbahn.