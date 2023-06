Pkw stieß gegen Radfahrerin samt Anhänger mit Kindern

Zu einem Unfall kam es am Freitagmorgen auf der Kreuzung Hauptstraße/Sonnleitenstraße in Eichgraben. Ein Pkw-Lenker wollte gerade in die Hauptstraße einbiegen, dabei dürfte er die Radfahrerin, die gerade auf der Hauptstraße in Richtung Kindergarten unterwegs war, übersehen haben. Diese kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich.

Der Radanhänger, in dem ihre beiden Kinder saßen, blieb trotz Unfall glücklicherweise stehen. Der Pkw-Lenker kam mit dem Schock davon. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.